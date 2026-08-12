Woningbouwvergunning Langstraat Schijndel ingetrokken

De aanvraag voor een woningbouwvergunning aan de Langstraat in Schijndel is ingetrokken.

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Een aanvraag voor een vergunning om een woning te bouwen aan de Langstraat in Schijndel is door de aanvrager zelf ingetrokken. Het ging om een aanvraag die op 22 juli 2026 was ingediend en geregistreerd stond onder kenmerk OW-2026-3603.

De reden voor het intrekken van de aanvraag is niet bekendgemaakt. Hiermee komt een eind aan het proces rondom deze vergunningaanvraag.