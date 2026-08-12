Bassix at the Park: aanvraag voor evenementenvergunning in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor Bassix at the Park op 25 en 26 september in het Kloosterpark in Schijndel.

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Op 9 augustus heeft de gemeente Meierijstad een vergunningsaanvraag ontvangen voor het evenement Bassix at the Park. Het muziekevenement staat gepland op zaterdag 25 en zondag 26 september in het Kloosterpark in Schijndel.

De gemeente behandelt de aanvraag volgens de gebruikelijke procedure, waarbij binnen acht weken een besluit wordt genomen. Deze termijn kan eenmalig met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als extra informatie nodig is. Het zaaknummer van de aanvraag is VEV-2026-3839.