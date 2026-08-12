Vergunning aangevraagd voor Sint en Piet op Boschweg in Schijndel

De gemeente Meierijstad heeft een aanvraag ontvangen voor een evenement met Sint en Piet op de Boschweg in Schijndel. Het evenement staat gepland voor woensdag 15 november 2026.

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Op 10 augustus 2026 ontving de gemeente Meierijstad een aanvraag voor een evenementenvergunning. Het gaat om het organiseren van een feestelijk evenement waarbij Sint en Piet aanwezig zullen zijn op de Boschweg in Schijndel.

De aanvraag wordt behandeld volgens de gebruikelijke stappen. Binnen acht weken na ontvangst neemt de gemeente een besluit, tenzij de termijn wordt verlengd of aanvullende informatie nodig is.

Het zaaknummer van de aanvraag is VEV-2026-3831. Dit nummer wordt gebruikt om de aanvraag te volgen en bij eventuele correspondentie over het evenement.