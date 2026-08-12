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Dakkapel aangevraagd voor woning in Etten-Leur
Vandaag om 09:42
Bij de gemeente Etten-Leur is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een dakkapel op Hoge Neerstraat 4 C.
De aanvraag voor de omgevingsvergunning is op 4 augustus 2026 ontvangen door de gemeente. Het project betreft het plaatsen van een dakkapel op een woning aan de Hoge Neerstraat.
De melding is puur informatief. Bezwaar maken tegen deze aanvraag kan pas nadat er een besluit is genomen door burgemeester en wethouders van Etten-Leur.
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