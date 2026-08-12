Vrijstaande entresolvloer gepland in bedrijfspand Etten-Leur

Bij Mon Plaisir 35 in Etten-Leur is een vergunning aangevraagd voor een stalen entresolvloer in een bedrijfspand. De aanvraag is op 6 augustus binnengekomen.

Gevonden voor jou

De gemeente Etten-Leur heeft een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een vrijstaande stalen entresolvloer, ook wel mezzanine genoemd, in een bestaand bedrijfspand aan Mon Plaisir 35. Het project betreft een interne aanpassing van de ruimte.

De aanvraag, met intern kenmerk 2026ABB0534-01, wordt momenteel beoordeeld. Bezwaar maken is nog niet mogelijk, dat kan pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen. De vergunningaanvraag is uitsluitend informatief gepubliceerd.