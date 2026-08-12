Circusaanvraag ontvangen voor Martinusplein in Valkenswaard

De gemeente Valkenswaard heeft een aanvraag ontvangen voor een circus op het Martinusplein.

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Op 10 augustus 2026 is bij de gemeente Valkenswaard een aanvraag binnengekomen voor een evenementenvergunning. Het gaat om "Sandor Donnert's Magical World of Circus", dat gepland staat van 19 tot en met 21 maart 2027 op het Martinusplein.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 0000511075. Dit is enkel een melding van ontvangst; de plannen zijn niet openbaar en er kan niet officieel op gereageerd worden.