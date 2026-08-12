Moerdijk geeft mandaat aan Halderberge voor buurtbemiddeling

De gemeente Moerdijk heeft het college van Halderberge een mandaat verleend om een voorlopige gunning te verstrekken voor buurtbemiddeling.

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Het besluit is genomen tijdens de vergadering van het college van Moerdijk op 14 juli 2026. Hierbij is bepaald dat Halderberge bevoegd is om de aanbesteding voor buurtbemiddeling toe te kennen aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding.

De algemene bepalingen van de mandatenlijst, die op 16 december 2025 zijn vastgesteld door het college en de burgemeester van Moerdijk, zijn hierbij van toepassing. Dit moet zorgen voor een duidelijk kader bij de uitvoering van het mandaat.