Boom op kunstwerk in Fijnaart mag worden gekapt

De gemeente Moerdijk heeft toestemming gegeven voor het kappen van een boom op een kunstwerk aan de Blaaksedijk 11 in Fijnaart. Het besluit is op 6 augustus 2026 verzonden.

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De boom op het kunstwerk mag worden verwijderd na een verleende vergunning door de gemeente Moerdijk. Het besluit is genomen volgens de regels van de omgevingswet. Het project bevindt zich op Blaaksedijk 11, in het dorp Fijnaart.

De vergunning gaat vier weken na de bekendmaking van kracht. Hoewel bezwaren mogelijk zijn, kan de vergunninghouder de werkzaamheden starten. Een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant als daartegen bezwaar bestaat.