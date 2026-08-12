Prefab betonliggers geplaatst bij brug Roode Vaart in Zevenbergen

De gemeente Moerdijk heeft een vergunning verleend voor het plaatsen van prefab betonliggers bij de brug over de Roode Vaart aan de N285 in Zevenbergen.

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Het project betreft het plaatsen van prefab betonliggers, een belangrijk onderdeel van de brugconstructie over de Roode Vaart. De vergunning is op 7 augustus 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk.

Prefab betonliggers zijn vooraf geproduceerde betonnen balken die op locatie worden geplaatst. Deze methode wordt vaak gebruikt bij bruggenbouw vanwege de efficiëntie en duurzaamheid. Het werk vindt plaats bij de brug aan de N285 in Zevenbergen.