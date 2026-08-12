Gemeente Roosendaal verkoopt grond aan Bravis Ziekenhuis

De gemeente Roosendaal gaat bouwrijpe grond bij de Bulkenaarsestraat verkopen aan het Bravis Ziekenhuis. Dit is bedoeld voor de bouw van een nieuw regionaal ziekenhuis.

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Het Bravis Ziekenhuis, dat al meer dan vijftig jaar actief is in Roosendaal en Bergen op Zoom, krijgt een nieuwe locatie in Roosendaal. De huidige locaties zijn verouderd en Bravis heeft besloten om één modern ziekenhuis te bouwen in West-Brabant. De grond bij de Bulkenaarsestraat is hiervoor aangewezen.

Het bestemmingsplan voor dit gebied, genaamd Bulkenaar, is inmiddels definitief. De gemeente Roosendaal heeft de gronden deels gekocht en deels door onteigening verkregen. Bravis is de enige partij die voldoet aan alle voorwaarden en heeft al een vergunning voor de bouw. Het ziekenhuis heeft ook steun van zorgverzekeraars CZ en VGZ.

Met de verkoop van de grond aan Bravis wil de gemeente Roosendaal bijdragen aan een snelle realisatie van het ziekenhuis. Dit is belangrijk voor de zorg in de regio en om de verouderde locaties te vervangen. Het ziekenhuis komt op een perceel van ruim 117.000 vierkante meter.