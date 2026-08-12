Garagebedrijf in Roosendaal meldt milieubelastende activiteiten

Lefa Automotive in Roosendaal heeft een melding gedaan van milieubelastende activiteiten. Het bedrijf aan Lage Zegge 17 richt zich op voertuigstyling, softwarediagnoses en lichte schadeherstel. De melding is op 10 augustus afgehandeld.

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Het garagebedrijf Lefa Automotive in Roosendaal heeft op 29 juli een melding gedaan bij de gemeente voor het uitvoeren van milieubelastende activiteiten. De werkzaamheden omvatten onderhoud en reparaties aan verbrandingsmotoren, voertuigen en werktuigen. Daarnaast specialiseert het bedrijf zich in voertuigstyling, softwarediagnoses en lichte schadeherstel.

De melding is op 10 augustus 2026 afgehandeld. Er is geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep tegen deze melding. De melding valt onder het Besluit activiteiten leefomgeving, wat regels stelt voor activiteiten die invloed hebben op het milieu.