Melding bodemenergiesysteem Helenaveen

Op 16 juli heeft de gemeente Deurne een melding ontvangen voor een gesloten bodemenergiesysteem aan de Rector Nuijtsstraat 3 in Helenaveen. Deze activiteit is vergunningvrij.

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De melding is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1112. Het gaat om een gesloten bodemenergiesysteem, een installatie die warmte en koude opslaat in de bodem. Dit type systeem wordt gebruikt voor duurzame verwarming en koeling van gebouwen.

Omdat de activiteit vergunningvrij is, kunnen er geen bezwaarschriften of zienswijzen worden ingediend. Voor meer informatie over de melding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Deurne.