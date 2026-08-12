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Melding bodemenergiesysteem Helenaveen

Vandaag om 09:50

Op 16 juli heeft de gemeente Deurne een melding ontvangen voor een gesloten bodemenergiesysteem aan de Rector Nuijtsstraat 3 in Helenaveen. Deze activiteit is vergunningvrij.

Gevonden voor jou

De melding is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-1112. Het gaat om een gesloten bodemenergiesysteem, een installatie die warmte en koude opslaat in de bodem. Dit type systeem wordt gebruikt voor duurzame verwarming en koeling van gebouwen.

Omdat de activiteit vergunningvrij is, kunnen er geen bezwaarschriften of zienswijzen worden ingediend. Voor meer informatie over de melding kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de gemeente Deurne.

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