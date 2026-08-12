Gemeente Deurne wil bedrijfsgebouw verkopen voor woningbouwproject

De gemeente Deurne heeft aangekondigd een deel van een bedrijfsgebouw aan de Piet Mondriaanstraat 3b te verkopen. Het pand wordt aangeboden aan Huub Aarts Beheer B.V. om de woningbouw in het project Stationsstraat/Haspelweg te versnellen.

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De verkoop van het bedrijfsgebouw in Deurne is onderdeel van het plan de Groene Heerlijkheid. Dit project moet woningbouw realiseren binnen het gebied Stationsstraat/Haspelweg. Volgens de gemeente is de verkoop essentieel om de woningnood in de regio aan te pakken en een verkregen subsidie van het Rijk veilig te stellen.

Huub Aarts Beheer B.V., een ondernemer die vanuit de Haspelweg zal verhuizen, is volgens de gemeente de enige geschikte koper. Het bedrijf heeft aangegeven dat de locatie aan de Piet Mondriaanstraat 3b de enige geschikte plek is om de bedrijfsactiviteiten op korte termijn voort te zetten. Alternatieve locaties bleken niet beschikbaar.

De gemeente benadrukt dat de verkoop noodzakelijk is voor de voortgang van de woningbouw en heeft Huub Aarts Beheer B.V. daarom als enige serieuze gegadigde aangemerkt.