Wegen Valkenswaard dicht door wielerklassieker

In Valkenswaard worden zaterdag 22 augustus wegen afgesloten vanwege de wielerklassieker Diekirch-Valkenswaard. De afsluitingen duren van zes uur ’s ochtends tot negen uur ’s avonds. Het gaat om wegen in het centrum, waaronder de Markt-Luikerweg en de Maastrichterweg.

Gevonden voor jou

De wielerklassieker Diekirch-Valkenswaard zorgt zaterdag 22 augustus voor verkeersmaatregelen in het centrum van Valkenswaard. De afsluitingen beginnen om zes uur ’s ochtends en eindigen om negen uur ’s avonds.

Het gaat om de Markt-Luikerweg, tussen de kruising met de Waalreseweg en de Dommelseweg, de Maastrichterweg tussen Emmalaan en Peperstraat, en een deel van de Peperstraat tussen Peperstraat nr. 2 en de Markt. Hierdoor is het centrum tijdelijk minder goed bereikbaar.

Omleiding busvervoer

Ook het openbaar vervoer ondervindt hinder van de maatregelen. De bushaltes aan de Markt zijn zaterdag niet in gebruik. Busmaatschappij Hermes past de routes en halteplaatsen aan. Meer informatie hierover is te vinden via de website van Hermes.

De wielerklassieker Diekirch-Valkenswaard is een jaarlijks evenement dat veel bezoekers trekt. De gemeente heeft deze verkeersmaatregelen genomen om de aankomst van de deelnemers veilig te laten verlopen.