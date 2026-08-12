Buurtbarbecue gepland op 13 september in Nuenen

Op 13 september 2026 heeft de organisatie Weverstraat een buurtbarbecue gepland in Nuenen. Het evenement vindt plaats op het grasveld bij de hoek Mgr. Cuyteblaan-Weverstraat of bij de garageboxen Lavendelstraat-Jasmijnstraat.

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De buurtbarbecue en borrel worden georganiseerd door de organisatie Weverstraat. Het is nog niet definitief of het evenement plaatsvindt op het grasveld bij de hoek Mgr. Cuyteblaan-Weverstraat of op het terrein bij de garageboxen aan de Lavendelstraat-Jasmijnstraat.

De melding is op 5 augustus 2026 ingediend. Het gaat om een melding, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt.