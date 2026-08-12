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Buurtbarbecue gepland op 13 september in Nuenen
Vandaag om 09:51
Op 13 september 2026 heeft de organisatie Weverstraat een buurtbarbecue gepland in Nuenen. Het evenement vindt plaats op het grasveld bij de hoek Mgr. Cuyteblaan-Weverstraat of bij de garageboxen Lavendelstraat-Jasmijnstraat.
De buurtbarbecue en borrel worden georganiseerd door de organisatie Weverstraat. Het is nog niet definitief of het evenement plaatsvindt op het grasveld bij de hoek Mgr. Cuyteblaan-Weverstraat of op het terrein bij de garageboxen aan de Lavendelstraat-Jasmijnstraat.
De melding is op 5 augustus 2026 ingediend. Het gaat om een melding, waarbij geen bezwaar kan worden gemaakt.
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