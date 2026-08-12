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Buurtborrel op Burendag bij Lindeboom in Nuenen
Vandaag om 09:51
Op het grasveld bij Lindeboom aan Berg in Nuenen wordt op 20 september 2026 een Buurtborrel gehouden ter gelegenheid van Burendag.
De Burendagactiviteit, georganiseerd door de Bergburen, vindt plaats op het grasveld bij Lindeboom aan Berg in Nuenen. Deze borrel staat gepland op zaterdag 20 september 2026.
De melding is verzonden op 5 augustus 2026. Het betreft een kennisgeving waarvoor geen bezwaar kan worden gemaakt.
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