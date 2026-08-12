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Wandeltocht door Gerwen-Stiphout op 27 september

Vandaag om 09:51

Op 27 september 2026 trekt een wandeltocht door natuurgebied Gerwen-Stiphout in Nuenen. Wandelsportvereniging OLAT heeft hiervoor een melding gedaan.

Gevonden voor jou

De wandeltocht vindt plaats in het natuur- en bosgebied Gerwen-Stiphout. Deze activiteit is aangemeld door Wandelsportvereniging OLAT en staat gepland voor zondag 27 september. Het evenement is gemeld op 5 augustus 2026.

Aangezien het om een melding gaat, zijn er geen juridische stappen of bezwaarprocedures van toepassing.

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