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Milheeze: vergunning voor verbouwing kraamstal en luchtwassysteem

Vandaag om 09:52

Het bedrijf GECIH B.V. heeft in Milheeze een vergunning gekregen om een kraamstal te slopen en opnieuw te bouwen. Ook wordt er een luchtwassysteem geplaatst.

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De vergunning is verleend door de gemeente Gemert-Bakel voor werkzaamheden aan Nachtegaal 17 in Milheeze. Het gaat om het slopen van een bestaande kraamstal en het herbouwen daarvan. Daarnaast wordt een luchtwassysteem geïnstalleerd, dat helpt om de uitstoot van schadelijke stoffen zoals ammoniak te verminderen.

De aanvraag voor deze werkzaamheden werd op 6 oktober 2025 ingediend. Het besluit heeft zaaknummer Z-2025-014690. De vergunning is onderdeel van de regels rond de veehouderij in Nederland.

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