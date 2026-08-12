Advertentie
Uitbreiding woning Helvoirt geweigerd door gemeente Vught
Vandaag om 09:53
De gemeente Vught heeft een aanvraag voor woninguitbreiding aan de Udenhoutseweg 10 in Helvoirt afgewezen. Het besluit is op 4 augustus 2026 genomen.
De eigenaar van de woning aan de Udenhoutseweg 10 in Helvoirt had bij de gemeente Vught een aanvraag ingediend om de woning uit te breiden. Na beoordeling van de plannen hebben burgemeester en wethouders besloten om de aanvraag te weigeren.
Het besluit is op 4 augustus 2026 vastgesteld. Verdere stappen of wijzigingen aan de plannen zijn op dit moment niet bekendgemaakt.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie