Beslistermijn verlengd voor onderdoorgang Wolfskamerweg in Vught

De gemeente Vught heeft de beslistermijn voor de aanleg van een onderdoorgang bij de Wolfskamerweg met zes weken verlengd. Het gaat om een project dat ook een waterkelder omvat.

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Het besluit om de termijn te verlengen is genomen door burgemeester en wethouders van Vught. De aanvraag betreft het realiseren van een onderdoorgang bij de Wolfskamerweg, onderdeel van het PHS-project (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) tussen Den Bosch en Vught. Dit project moet de doorstroming van het treinverkeer verbeteren.

De brief waarin dit besluit is bevestigd, is op 30 juli 2026 verstuurd. Door de verlenging krijgen betrokkenen meer tijd om de aanvraag te beoordelen.