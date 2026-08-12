Vergunning voor dakkapel en gevelopening in Helvoirt verleend

In Helvoirt heeft de gemeente Vught een vergunning verleend voor het aanpassen van een woning aan de Torenstraat. Het gaat om het vervangen van een dakkapel en het wijzigen van een gevelopening.

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De vergunning is op 6 augustus 2026 verzonden door het college van burgemeester en wethouders van Vught. De werkzaamheden vinden plaats aan de voorzijde van de woning aan de Torenstraat 37 in Helvoirt.

Met deze vergunning mogen de bestaande dakkapel en de gevelopening worden aangepast. Het doel van deze wijzigingen is niet nader gespecificeerd in de aanvraag.