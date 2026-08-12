Vught wijst aanvraag voor tweede uitrit in Helvoirt af

De gemeente Vught heeft een vergunningaanvraag voor een tweede in- en uitrit aan de Tilburgstraat in Helvoirt afgewezen. Het besluit is op 6 augustus 2026 verzonden.

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De aanvraag ging om het in gebruik nemen van een extra uitrit aan de Torenstraat 28 in Helvoirt, met toegang tot de Tilburgstraat. Burgemeester en wethouders van Vught hebben besloten de vergunning niet toe te kennen.

Het besluit is inmiddels formeel vastgelegd en bekendgemaakt. Helvoirt valt onder de gemeente Vught en dergelijke aanvragen worden beoordeeld op basis van de geldende regels en ruimtelijke plannen.