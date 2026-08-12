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Opslag van propaan gemeld in Helvoirt

Vandaag om 09:53

In Helvoirt is een melding gedaan voor het opslaan van propaan in een tank.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Vught hebben een melding ontvangen voor het opslaan van propaan in een bovengrondse opslagtank aan Margriet 1 in Helvoirt. De melding is op 30 juli 2026 ingediend.

Het opslaan van propaan in een tank kan gevolgen hebben voor de veiligheid en het milieu. De gemeente heeft aangegeven dat tegen deze melding geen bezwaar kan worden gemaakt.

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