Herdenking Indië-monument in Vught

Op zaterdag 15 augustus wordt in Vught stilgestaan bij de slachtoffers van de oorlog in Nederlands-Indië. De herdenking vindt plaats om drie uur in de middag bij het Indië-monument in het Lievevrouwepark. Naast Vughtse gesneuvelden worden ook alle andere militairen en burgers herdacht die in Indië zijn omgekomen.

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De herdenking staat in het teken van de Japanse capitulatie op 15 augustus 1945, waarmee de Tweede Wereldoorlog officieel eindigde. Voor Nederlands-Indië betekende dit echter niet direct vrede. Twee dagen later, op 17 augustus 1945, riep Indonesië zijn onafhankelijkheid uit. Nederland probeerde tussen 1945 en 1949 het gezag in de kolonie te herstellen, wat leidde tot de zogenoemde politionele acties. Tijdens deze periode zijn ruim 150.000 Nederlandse militairen uitgezonden, waarvan meer dan 6.200 zijn omgekomen.

Naast de slachtoffers uit de oorlogsjaren, worden bij de herdenking in Vught ook Nederlandse militairen herdacht die tot 1962 sneuvelden in Nederlands Nieuw Guinea, het huidige West-Papua. Het Indië-monument in het Lievevrouwepark vormt elk jaar het decor voor deze plechtigheid, die openbaar toegankelijk is. De bijeenkomst start zaterdagmiddag om drie uur.

Kranslegging door wethouder

Wethouder Mark du Maine zal namens het gemeentebestuur van Vught een krans leggen bij het monument. Hiermee wordt ook vanuit het lokale bestuur respect getoond aan de slachtoffers van deze periode in de geschiedenis. Iedereen die aanwezig wil zijn, is welkom om de herdenking bij te wonen.

Het Indië-monument in Vught is een belangrijke plek om stil te staan bij de gevolgen van de oorlog en het koloniale verleden van Nederland. Voor veel nabestaanden en betrokkenen blijft de herdenking een moment van bezinning en eerbetoon.