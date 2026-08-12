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Beslistermijn verlengd voor dakopbouw in Moergestel

Vandaag om 09:56

De gemeente Oisterwijk heeft de beslissing over een dakopbouw in Moergestel met zes weken uitgesteld.

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Het college van Oisterwijk heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning verlengd. Het gaat om het plaatsen van een dakopbouw aan de achterzijde van een woning aan de Schout van de Wouwstraat 14 in Moergestel.

De aanvraag werd op 22 juli 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1057424. De verlenging is maximaal zes weken. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld; dat kan pas nadat er definitief over de aanvraag is beslist.

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