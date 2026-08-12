Buurtvereniging D’n Boogert organiseert Burendag in Oisterwijk

Buurtvereniging D’n Boogert heeft een vergunning gekregen voor ‘D’n Boogerts Burendag’. Het evenement vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 in Oisterwijk.

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De burgemeester van Oisterwijk heeft toestemming verleend voor de organisatie van ‘D’n Boogerts Burendag’. Het evenement wordt gehouden door Buurtvereniging D’n Boogert en vindt plaats op zaterdag 26 september 2026 van vier uur ’s middags tot tien uur ’s avonds. De festiviteiten zullen plaatsvinden op verschillende locaties in Oisterwijk: de Burgemeester van Beckhovenstraat, het Burgemeester de Keijzerplein en het Juliana Bernhardplein.

De vergunning is op 31 juli 2026 aan de aanvrager verzonden. De organisatie verwacht dat het buurtfeest een gezellige samenkomst wordt voor alle inwoners van de wijk.