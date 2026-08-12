Evenement Klundert Music viert 40-jarig jubileum in Oisterwijk

Op 10 en 11 oktober 2026 viert Klundert Muziek B.V. haar 40-jarig jubileum in Oisterwijk. De burgemeester heeft hiervoor een evenementenvergunning verleend.

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De viering van het jubileum vindt plaats op het terrein aan de Bedrijfsweg 13 in Oisterwijk. Op zaterdag 10 oktober is het evenement van tien uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Op zondag 11 oktober zijn de activiteiten van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags.

De vergunning is op 5 augustus 2026 aan de organisator verzonden. Het evenement is een mijlpaal voor Klundert Muziek B.V., dat al vier decennia actief is in de muziekindustrie.