Vergunning aangevraagd voor aanbouw in Oisterwijk

In Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw aan een woning aan de Prinses Marijkestraat.

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Op 3 augustus heeft het college van de gemeente Oisterwijk een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanbouw aan een woning aan de Prinses Marijkestraat 22.

De aanvraag heeft het zaaknummer 1057888 en valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De stukken die bij deze aanvraag horen, zijn op verzoek in te zien. Een besluit over de vergunning is nog niet genomen.