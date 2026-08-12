Navigatie overslaan
Ontdek

Vergunning aangevraagd voor aanbouw in Oisterwijk

Vandaag om 09:56

In Oisterwijk is een vergunning aangevraagd voor een aanbouw aan een woning aan de Prinses Marijkestraat.

Gevonden voor jou

Op 3 augustus heeft het college van de gemeente Oisterwijk een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Het gaat om een aanbouw aan een woning aan de Prinses Marijkestraat 22.

De aanvraag heeft het zaaknummer 1057888 en valt onder bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. De stukken die bij deze aanvraag horen, zijn op verzoek in te zien. Een besluit over de vergunning is nog niet genomen.

Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer

Openbare bekendmakingen Oisterwijk

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.