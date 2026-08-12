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Beslistermijn verlengd voor bouwproject in Oisterwijk
Vandaag om 09:56
De gemeente Oisterwijk heeft de beslistermijn verlengd voor een bouwproject aan de Boxtelsebaan.
De gemeente Oisterwijk heeft besloten de beslistermijn voor een aanvraag om omgevingsvergunning met maximaal zes weken te verlengen. Het gaat om een bouwactiviteit aan de Boxtelsebaan 13, waar de vloer van de voorkamers en de gang wordt aangepast. De aanvraag is op 17 juni 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1055816.
Tegen deze verlenging van de beslistermijn kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Dat is pas mogelijk nadat de gemeente een definitieve beslissing heeft genomen over de vergunning.
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