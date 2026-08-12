Beslistermijn verlengd voor woningbouw in Moergestel

De gemeente Oisterwijk heeft de beslistermijn voor een nieuwe woning aan de Roozendries in Moergestel met zes weken verlengd.

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Het gaat om een aanvraag voor het bouwen van een nieuwe woning aan de Roozendries 12 in Moergestel. Deze aanvraag is ingediend op 30 juni 2026 en heeft zaaknummer 1056534. De verlenging betreft een bouwactiviteit binnen het omgevingsplan.

De verlenging is een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk. Het maximale uitstel van zes weken betekent dat de gemeente meer tijd heeft om de aanvraag te beoordelen. Bezwaar maken tegen dit verlengingsbesluit is niet mogelijk. Dat kan pas als er een definitief besluit over de aanvraag is genomen.