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Buurtfeest zorgt voor wegafsluitingen in Oisterwijk
Vandaag om 09:56
In Oisterwijk worden op 26 en 27 september straten afgesloten vanwege een buurtfeest.
In Oisterwijk vindt op zaterdag 26 september een buurtfeest plaats. Hiervoor worden meerdere straten afgesloten voor verkeer, behalve voetgangers. Het gaat om de Burgemeester van Beckhovenstraat, het Burgemeester de Keijzerplein en het Juliana Bernhardplein.
De afsluitingen gelden vanaf twaalf uur ’s middags op zaterdag 26 september tot twaalf uur ’s middags op zondag 27 september. Verkeer moet rekening houden met omleidingen in de omgeving.
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