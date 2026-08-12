Alphenaren bouwen duurzaam en luchtdicht huis

In Alphen hebben Sanne en Tom hun duurzame droomhuis gebouwd. Het huis is volledig luchtdicht en goed geïsoleerd, wat zorgt voor warmtebehoud en lage energiekosten. Het stel koos voor houtskeletbouw en maakt gebruik van slimme ventilatie- en verwarmingssystemen.

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Langs de Baarleseweg in Alphen staan twee nieuwe huizen, waaronder dat van Sanne (33) en Tom (34). Ze kochten in 2025 een bouwkavel en konden hun wens voor een praktisch en duurzaam huis realiseren. Het huis heeft een houtskelet en is volledig luchtdicht gemaakt, waardoor geen warme lucht verloren gaat en koude lucht buiten blijft.

Het bouwproces begon in 2023 met het verzamelen van ideeën via de website duurzamehuizenroute.nl. Sanne en Tom bezochten vier andere duurzame woningen om te leren van de keuzes van de eigenaren. Daarna volgde een lange periode waarin ze vergunningen moesten regelen en een architect en aannemer moesten vinden. In mei 2025 ging de bouw van start en binnen een jaar was het huis klaar.

Bouwen met hout

Het stel koos bewust voor houtskeletbouw. Dit type bouw is sneller, beter voor het milieu en zorgt voor een goed geïsoleerd huis. De muren zijn geïsoleerd met houtvezelplaten en alle naden en kieren zijn zorgvuldig dichtgemaakt. Hierdoor blijft het huis langer warm en verbruikt het minder energie.

Ventilatie speelt een belangrijke rol in het luchtdichte huis. Onder het huis ligt een lange buis die frisse lucht via de tuin naar binnen brengt. De grond verwarmt de lucht voordat deze het huis bereikt. Daarnaast zorgt een warmtepomp voor extra warmte in de winter, terwijl driedubbel glas op de begane grond het huis op natuurlijke wijze verwarmt. In de zomer houden speciale schermen de woning koel.

Duurzaam voorbeeld

De gemeente Alphen-Chaam wil dit type duurzame bouw graag stimuleren. Wethouder Ton Berben noemt het huis van Sanne en Tom een mooi voorbeeld voor toekomstige bouwprojecten. Het stel geniet inmiddels van hun woning, zowel qua comfort als energiekosten. In april was de energierekening slechts acht euro.

De tuin is de volgende stap. Net als hun huis moet deze duurzaam én praktisch worden ingericht.