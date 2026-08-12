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Vergunning aangevraagd voor opslag en transport in Schaijk

Vandaag om 09:57

In Schaijk is een vergunning aangevraagd voor verharding en bestemmingswijziging. Het gaat om een locatie aan de Rogstraat en Rijksweg waar een opslagbedrijf, transportbedrijf en containerterminal gepland zijn.

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De gemeente Maashorst heeft op 3 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze betreft een terrein aan de Rogstraat en Rijksweg in Schaijk. Het plan is om daar verharding aan te brengen en de bestemming te wijzigen.

De aanvraag, geregistreerd onder nummer 62921-2026, is bedoeld voor de ontwikkeling van een opslagbedrijf, transportbedrijf, groothandel en containerterminal. Dit is een eerste melding; er kan nog geen bezwaar worden ingediend.

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