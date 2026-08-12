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Vergunning aangevraagd voor fietsevenement in Zeeland
Vandaag om 09:57
Voor een fietsevenement op 13 september in Zeeland is een vergunningsaanvraag gedaan.
De gemeente heeft op 10 augustus een aanvraag ontvangen voor een evenementenvergunning. Het gaat om een fietsevenement genaamd "MOV Fiets Mee" dat gepland staat op 13 september 2026. De locatie is Brand 32m in Zeeland.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 64274-2026. Het betreft een melding van ontvangst en de plannen liggen niet ter inzage. Reacties op deze aanvraag zijn niet mogelijk.
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