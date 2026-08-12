Beslistermijn omgevingsvergunning Volkel verlengd

De gemeente heeft de beslistermijn voor een omgevingsvergunning in Volkel verlengd. Het gaat om een vergunning voor het bouwen van een bedrijfsruimte aan de Antoniusstraat. Het besluit is op 10 augustus verzonden.

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De gemeente heeft de termijn voor de afhandeling van de aanvraag omgevingsvergunning met dossiernummer 51339-2026 met maximaal zes weken verlengd. De aanvraag betreft het bouwen van een bedrijfsruimte en het uitvoeren van werkzaamheden volgens het omgevingsplan.

Het adres waar de plannen voor bedoeld zijn, is Antoniusstraat 48 in Volkel. Het besluit tot verlenging is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is geen mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verlenging.