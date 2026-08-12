Zonnepanelen op gemeentelijk monument in Volkel aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd om zonnepanelen te plaatsen op een gemeentelijk monument aan de Rudigerstraat in Volkel.

Gevonden voor jou

De gemeente Maashorst heeft op 9 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een bijgebouw. Het pand aan de Rudigerstraat 26 in Volkel is een gemeentelijk monument. De aanvraag betreft zowel een bouwactiviteit als een activiteit die specifiek betrekking heeft op het monument.

De zaak is geregistreerd onder nummer 64079-2026. Het gaat om de ontvangst van de aanvraag, die niet direct leidt tot een reactie of besluit. Voor inzage in de details van de aanvraag kan contact worden opgenomen met de gemeente Maashorst.