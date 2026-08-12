Bier in 't Bos mag doorgaan in Luyksgestel

Op 13 september vindt Bier in 't Bos plaats in het Openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel. De gemeente Bergeijk heeft hiervoor een vergunning verleend.

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Het evenement Bier in 't Bos wordt gehouden van twaalf uur 's middags tot acht uur 's avonds. Het Openluchttheater De Hunnebergen in Luyksgestel vormt de locatie voor dit evenement, waarvoor de gemeente Bergeijk toestemming heeft gegeven op 10 augustus.

Tijdens Bier in 't Bos zijn er activiteiten zoals het serveren van alcohol, het organiseren van een evenement, het produceren van geluid en het maken van reclame. Het evenement valt onder de bijzondere wetgeving van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).