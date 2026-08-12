Vergunning aangevraagd voor bouw van loods in Bergeijk

In Bergeijk is een aanvraag gedaan voor het bouwen van een loods aan de Burgemeester Lindersweg. De gemeente heeft deze aanvraag op 7 augustus ontvangen en gaat deze nu beoordelen.

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De aanvraag betreft het bouwen van een loods op het adres Burgemeester Lindersweg 6 in Bergeijk. Dit proces valt onder de categorie bouwactiviteiten volgens het omgevingsplan. Op dit moment is er nog geen toestemming verleend.

De gemeente zal de aanvraag beoordelen en een besluit nemen. Bij een gewone procedure duurt dit doorgaans acht weken, terwijl een uitgebreide procedure meestal zes maanden in beslag neemt. Wanneer het besluit is genomen, wordt dit bekendgemaakt.