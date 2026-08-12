Vergunning voor campagneborden in Bergeijk

De gemeente Bergeijk heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van 15 tijdelijke reclameborden ter promotie van de campagne Brainport Bereikbaar College. De borden mogen worden geplaatst van 11 september tot en met 24 september 2026.

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De borden worden tijdelijk geplaatst op verschillende locaties in de gemeente Bergeijk. Ze zijn bedoeld om aandacht te vragen voor de campagne Brainport Bereikbaar College. Het besluit over deze vergunning is op 10 augustus 2026 verstuurd.

De reclameborden vallen onder een bijzondere vergunning die door het college van burgemeester en wethouders is goedgekeurd. De vergunning is onderdeel van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).