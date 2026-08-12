Beslistermijn verlengd voor bouw bedrijfspand in Baarle-Nassau

De gemeente Baarle-Nassau heeft de beslistermijn voor het bouwen van een bedrijfspand met kantoor aan de Smederijstraat-Kapelstraat met zes weken verlengd.

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Burgemeester en wethouders van Baarle-Nassau hebben op 6 augustus 2026 besloten om de termijn voor de aanvraag van een omgevingsvergunning te verlengen. Het gaat om de bouw van een bedrijfspand met kantoor op de hoek van de Smederijstraat en Kapelstraat.

De verlenging bedraagt zes weken. Tegen deze beslissing is het niet mogelijk om bezwaar te maken of een zienswijze in te dienen.