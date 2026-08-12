Vergunning aangevraagd voor schuur in Nieuwendijk

Er is een vergunning aangevraagd voor het bouwen van een schuur aan de Parallelweg in Nieuwendijk. De gemeente Altena heeft de aanvraag op 4 augustus ontvangen en neemt waarschijnlijk voor 29 september een besluit.

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De aanvraag betreft het bouwen van een schuur op het adres Parallelweg 10 in Nieuwendijk. Een omgevingsvergunning is nodig om toestemming te krijgen voor bouwactiviteiten zoals deze.

Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente Altena een nieuw bericht. Vanaf dat moment kunnen de documenten met informatie over de vergunning bekeken worden. Het is nu nog niet mogelijk om bezwaar te maken.