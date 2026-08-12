Vergunning verleend voor Rondje Kemmer in Oirschot

De gemeente Oirschot heeft toestemming gegeven voor het Rondje Kemmer, een crossloop op 2 september 2026. Het evenement vindt plaats rondom Bloemendaal, het Kemmer speelbos, de Kempenweg en Eindhovensedijk Zuid.

Gevonden voor jou

Op 10 augustus 2026 heeft de gemeente Oirschot een vergunning verleend voor het Rondje Kemmer, een sportieve crossloop. Het evenement zal plaatsvinden op zaterdag 2 september en voert deelnemers langs verschillende locaties in Oirschot, waaronder Bloemendaal, het Kemmer speelbos, de Kempenweg en Eindhovensedijk Zuid.

Met de vergunning maakt de gemeente het mogelijk dat het evenement doorgaat. Het kenmerk van de zaak is 082382187. Het besluit is openbaar en ligt zes weken ter inzage.