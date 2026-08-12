Gehandicaptenparkeerplaats in Diessen wordt opgeheven

De gemeente Hilvarenbeek heeft besloten om een gehandicaptenparkeerplaats aan de Kruisberg in Diessen op te heffen. Het verkeersbord wordt verwijderd, waardoor er een extra parkeerplaats voor omwonenden beschikbaar komt.

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De gehandicaptenparkeerplaats aan de Kruisberg in Diessen wordt opgeheven omdat deze doorgaans leeg staat en geen openbare voorziening ondersteunt. Het gemeentebestuur heeft in overleg met de politie besloten dat het intrekken van de parkeerplaats voorziet in een praktische oplossing voor de parkeerdruk in de omgeving.

Het verkeersbord dat de gehandicaptenparkeerplaats markeert, wordt verwijderd. Dit besluit is getoetst op rechtmatigheid, wetmatigheid en handhaafbaarheid en heeft een positief advies gekregen van de verkeersadviseur van het regionaal politiekorps Zeeland-West-Brabant. Het besluit is gepubliceerd en vanaf 6 augustus 2026 zes weken ter inzage bij de gemeente Hilvarenbeek.