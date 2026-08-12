Vergunning verleend voor Het Spektakel de Dorpsbarbecue in Haghorst

Het Spektakel de Dorpsbarbecue in Haghorst mag doorgaan. De gemeente Hilvarenbeek heeft een evenementenvergunning verleend voor het evenement op zaterdag 15 augustus 2026.

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Het Spektakel de Dorpsbarbecue vindt plaats in de kern van Haghorst op zaterdag 15 augustus 2026. Het evenement begint om twee uur ’s middags en duurt tot twee uur ’s nachts. Ook de versterkte live muziek mag tot twee uur ’s nachts doorgaan.

De gemeente heeft daarnaast toestemming gegeven voor het schenken van zwakalcoholhoudende dranken en het gebruik van versterkte muziek tijdens het evenement. De vergunning is op 12 augustus 2026 verzonden onder zaaknummer 1061674.