Zomercarnaval 2026 krijgt groen licht in Molenschot

De evenementenvergunning voor het Zomercarnaval 2026 in Molenschot is verleend. Het feest vindt plaats op zaterdag 5 september van zeven uur 's avonds tot één uur 's nachts bij Grand Café Fabels aan de Bavelseweg.

Gevonden voor jou

De vergunning voor het Zomercarnaval 2026 is op 10 augustus verzonden. Het evenement wordt georganiseerd op 5 september in Molenschot, bij Grand Café Fabels aan de Bavelseweg 165. De festiviteiten beginnen om zeven uur 's avonds en eindigen om één uur 's nachts.