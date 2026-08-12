Stoepverlaging bij Kapelstraat in Molenschot aangevraagd

Er is een vergunning aangevraagd om de stoep te verlagen bij Kapelstraat 16 in Molenschot. Deze aanpassing is bedoeld voor een inrit.

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De gemeente Gilze en Rijen heeft op 10 augustus 2026 een aanvraag ontvangen voor het verlagen van de stoep bij Kapelstraat 16 in Molenschot. De stoepverandering is bedoeld om een inrit te realiseren. Het gaat om een officiële aanvraag voor een omgevingsvergunning.

De publicatie van deze aanvraag is informatief en nog geen besluit. Pas als de gemeente een besluit neemt, kan er gereageerd worden. Dat besluit zal ook openbaar worden gemaakt.