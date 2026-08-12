Heusden: aanvraag om bomen te kappen op grasveld in Drunen

In Drunen is een vergunning aangevraagd voor het kappen van 22 bomen op een grasveld tussen de Van Heemskerckstraat, Trompstraat en het Houtmanplantsoen.

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De gemeente Heusden heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het verwijderen van 22 bomen. Het gaat om bomen op het grasveld dat ligt tussen de Van Heemskerckstraat, Trompstraat en het Houtmanplantsoen in Drunen. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2227753.

De vergunningaanvraag wordt op dit moment beoordeeld door de gemeente. Pas wanneer er een besluit is genomen, kunnen mensen die direct betrokken zijn bezwaar maken tegen dit besluit.