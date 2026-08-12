Zieke Amerikaanse eik in Vlijmen mogelijk gekapt

In Vlijmen is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een zieke Amerikaanse eik aan de Wolput 37A.

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Het college van Heusden heeft eind juli een aanvraag ontvangen voor het kappen van een zieke Amerikaanse eik in Vlijmen. Het gaat om een boom aan de Wolput 37A. Volgens de gemeente wordt deze aanvraag momenteel beoordeeld.

De vergunning is geregistreerd onder zaaknummer 2227954. Pas nadat de gemeente een besluit heeft genomen, kunnen mensen die direct geraakt worden door het besluit bezwaar maken.