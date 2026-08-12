Vergunning aangevraagd voor kappen boom in Vlijmen

Bij de Voordijk in Vlijmen is een vergunning aangevraagd om een boom te kappen. Het gaat om een Ulmus hollandica, vlakbij huisnummer 10.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden heeft op 30 juli 2026 een aanvraag ontvangen voor het kappen van een boom aan de Voordijk in Vlijmen. Het gaat om een iep, ook bekend als Ulmus hollandica, op het perceel met kadastrale aanduiding N7209.

De aanvraag wordt momenteel behandeld door de gemeente. Zodra er een besluit is genomen, kunnen betrokkenen eventueel bezwaar maken.