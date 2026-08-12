Container geplaatst in Dongen: melding vergunningsvrij

In Dongen is een melding ontvangen voor het tijdelijk plaatsen van een container nabij de Ruyterstraat. De plaatsing is vergunningsvrij en staat gepland van 14 tot en met 28 augustus.

Gevonden voor jou

Op 5 augustus is een melding geregistreerd voor het plaatsen van een container op een locatie nabij de Ruyterstraat in Dongen. De werkzaamheden zijn gepland tussen 14 en 28 augustus en vallen onder vergunningsvrije activiteiten.

Omdat er geen vergunning nodig is, kunnen bewoners geen bezwaar maken tegen de plaatsing. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met de gemeente Dongen via de opgegeven contactkanalen.